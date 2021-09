Manchester United : Cristiano Ronaldo fait déjà parler la poudre

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

12 ans après son départ, Cristiano Ronaldo a retrouvé ce samedi Old Trafford. Titulaire pour son match de retour avec Manchester United lors de la victoire des Red Devils face à Newcastle (4-1), pour le compte de la quatrième journée de Premier League, la star portugaise ne s’est pas fait attendre pour ouvrir son compteur.

L'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin s'est même offert un doublé, lançant à merveille sa nouvelle aventure avec Manchester United. Après une frappe de Mason Greenwood repoussée par le gardien des Magpies dans ses pieds, CR7 a ouvert le score dans le but vide (45+2e) avant de marquer son deuxième but d'un tir du pied gauche (62e).