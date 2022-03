Manchester United : Cristiano Ronaldo plus isolé que jamais après sa blessure fantôme dans le derby

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

L'histoire d'amour entre Manchester United et Cristiano Ronaldo est en train de tourner au vinaigre. Pourtant, tout avait si bien commencé pour le Portugais, buteur dès son premier match, contre Newcasle (4-1), le 11 septembre. Mais, en dépit de ses buts et de son leadership, l'équipe a continué de décevoir, comme depuis tant d'années, et cela a fini par froisser le quintuple Ballon d'Or. Car CR7 n'est pas revenu à Old Trafford pour jouer les seconds rôles. Il veut des trophées, notamment la Champions League. Voyant que ce ne serait pas le cas, il a décidé d'engager un bras de fer.

C'est lui qui pourrait être poussé vers la sortie...

Dans son viseur, on trouve Ralf Rangnick, actuel manager qui deviendra directeur sportif en fin de saison. Le Portugais ne l'apprécie et veut clairement sa peau. Quitte à devoir simuler une blessure pour une partie aussi importante que le derby de Manchester. Prétendument blessé à une hanche, CR7 a manqué la déroute à l'Etihad (1-4). Il n'était même pas dans les tribunes puisqu'il était rentré au Portugal !

Le problème, c'est que ce comportement se retourne contre lui. Selon AS, les joueurs de Manchester United en veulent énormément à Cristiano Ronaldo, pour cette défection mais également pour son côté individualiste et hyper exigeant. La fracture est consommée au sein du vestiaire mancunian et il n'est vraiment pas certain que ce soit Rangnick qui paye la note en fin de saison...

World Football- Cristiano Ronaldo conduct ‘surprised’ Man United teammates after picking up injury https://t.co/YU8axu8ZJA via @Futball Surgery pic.twitter.com/Nddhot4h9z — Futball Surgery (@FutballSurgery) March 8, 2022