Manchester United : le futur entraîneur à tranché pour Cristiano Ronaldo !

Manchester United connait une saison compliquée en Premier League. Les Red Devils ne parviennent pas à produire le jeu qu’ils aimeraient et les résultats sont décevants. Cristiano Ronaldo en est l’exemple parfait. Le quintuple ballon d’or peine à être décisif car il n’est pas servi dans les conditions adéquates et il fait moins de différences balle au pied. Erik ten Hag, qui devrait prendre les rênes du club cet été, aurait déjà tranche pour le futur de CR7.

Selon le “Daily Star“, l’entraîneur néerlandais aurait donné son feu vert pour le départ de Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato estival. Le Portugais n’entre pas dans les plans du futur coach des Mancuniens car il n’est pas compatible avec le style de jeu que ce dernier veut mettre en place. A vérifier dans les prochains jours.

