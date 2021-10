Manchester United : Cristiano Ronaldo prend un taquet venu de la Juventus

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Chiellini regrette le timing du départ de CR7. Le défenseur italien s’est entretenu à DAZN sur le départ de son ex-coéquipier à Manchester United, Cristiano Ronaldo dans les derniers jours du mercato et aurait même souhaité qu’il parte avant. « Il est parti le 28 août. Cela aurait été mieux qu’il parte avant, qu’on puisse se préparer. On l’a payé. Son départ a été un choc, on l’a payé en terme de points les premiers matchs. Cela aurait été mieux qu’il parte le 1er août. On aurait eu du temps pour s’organiser. On aurait débuté le championnat mieux préparés » a lâché le Champion d’Europe avec l’Italie avant de poursuivre : "S’il était resté, il aurait été une valeur ajoutée, nous l’aurions volontiers conservé. Mais la Juve cherche à se reconstruire, rajeunir. Il est parti pour une équipe qui pense plus au présent et moins au futur ».

Bonucci salue l’unité collective retrouvée de son équipe

Son coéquipier en défense centrale Leonardo Bonucci s’est lui aussi confié à Sky Sports sur ce départ, saluant les derniers matchs de son équipe qui a selon lui retrouvé une unité collective. « Dans un passé récent, nous avions perdu cette caractéristique (de jouer en équipe) de la Juve, nous jouions avec un grand champion comme CR7 et nous voulions le mettre en mesure de toujours bien faire, pensant qu’il pourrait résoudre tous les matchs. Cette année nous retrouvons cette humilité qui sert à gagner » - a-t-il déclaré. Le message est clair, les deux colosses italiens semblent vouloir tourner la page CR7.

