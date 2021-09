Manchester United : Cristiano Ronaldo reçoit deux jolis cadeaux après son dernier exploit

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Auteur de ses 110 et 111e but en sélection mercredi soir face à l'Irlande (2-1), Cristiano Ronaldo est devenu le seul meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, dépassant enfin le record mythique d'Ali Daei. Une marque qui le fait rentrer encore un peu plus dans l'histoire de son sport.

Exempté de sélection jusqu'en octobre...

D'ailleurs, du côté de la Fédération portugaise on sait se montrer reconnaissant. Pour avoir fêté avec un peu trop de véhémence son but dans le temps additionnel et avoir retiré son maillot, Cristiano Ronaldo a pris un carton jaune synonyme de suspension contre l'Azerbaïdjan lors du prochain match des qualifications. Suspendu pour le match qualificatif de sa Seleçcao, CR7 a été exempté du match amical de la semaine prochaine contre le Qatar afin qu'il puisse vaquer à ses occupations. Une semaine qui ne sera pas de trop pour faciliter son retour à Manchester et son déménagement depuis Turin.

… Et redevenu CR7 à Manchester United

Et comme Cristiano Ronaldo ne serait jamais CR7 sans son emblématique chiffre 7, une jolie surprise l'attend du côté de Manchester United où Edison Cavani a accepté de troquer son numéro actuel contre le 21 pour permettre au quintuple Ballon d'Or de maintenir sa marque active chez les Red Devils.

« Je n’étais pas sûr de pouvoir porter à nouveau le numéro 7. Donc je voudrais dire un grand merci à Edi pour son geste incroyable », a d'ailleurs lâché Cristiano, reconnaissant, dans des propos relayés par le site officiel des Red Devils.