Manchester United : Cristiano Ronaldo s'offre le plus grand des records

Absent dimanche dernier lors de la défaite dans le derby face à Manchester City (4-1) en raison d'une blessure à la hanche, Cristiano Ronaldo faisait son retour ce samedi avec Manchester United pour la réception de Tottenham, à l'occasion de la 29e journée de Premier League.

Auteur d'un triplé retentissant qui va faire taire toutes les critiques à son égard, la star portugaise a inscrit son 805e, 806e et 807e but en carrière. Selon l'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), CR7 devient le meilleur buteur de l'histoire du football devant Josef Bican et ses 805 buts.