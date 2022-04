Manchester United : Cristiano Ronaldo se sert de Georgina pour donner de ses nouvelles

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Cristiano Ronaldo ne faisait pas partie du groupe de Manchester United qui a affronté Leicester le week-end dernier. Depuis la qualification du Portugal pour la Coupe du Monde 2022, on a plus revu le portugais. Il a donné de ses nouvelles sur ses réseaux en utilisant Georgina.

Sur son compte Instagram, le quintuple ballon d’or pose aux cotés de sa famille avec une légende simple : « La famille est tout ce qui compte ». Du coté des supporters des Red Devils, on espère le revoir le plus vite possible sur les pelouses de Premier League.

Adam Duarte

Rédacteur