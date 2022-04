Manchester United : en plein deuil, Ronaldo voit resurgir un souvenir marquant avec le Real Madrid

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Depuis lundi, Cristiano Ronaldo vit un vrai cauchemar, sous la forme du décès de son petit garçon au moment de l'accouchement de Georgina Rodriguez. Le Portugais et son épouse attendaient des jumeaux, seule la petite fille a survécu. Frappé par le malheur, la star a fait l'impasse sur le derby d'Angleterre à Anfield (0-4) mardi soir mais elle est revenue à l'entraînement dès mercredi.

Ce jeudi, un doux souvenir remonte à la surface pour apporter du baume au cœur de CR7. En effet, il y a dix ans jour pour jour, il inscrivait au Camp Nou un but importantissime, celui du 2-1, qui allait permettre au Real Madrid de remporter la Liga au nez et à la barbe du FC Barcelone de Lionel Messi. La célébration du quintuple Ballon d'Or, qui avait invité le public catalan à rester calme, est demeuré dans toutes les mémoires. Un vrai rayon de soleil dans un ciel nuageux...

10 years ago today, Cristiano Ronaldo invented one of the most ICONIC celebrations ever. The “Calma Calma.” 👐pic.twitter.com/Dr4OfhSuFy