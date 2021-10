Manchester United : Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo annoncent un double heureux événement

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Loin des histoires sordides du couple Mauro Icardi-Wanda Nara, avec tromperies, transsexuels et textos de réconciliations dévoilés à la télévision, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ont dévoilé sur les réseaux sociaux qu'ils attendaient un heureux événement. Et ce ne serait pas un enfant mais deux que le champion de Manchester United et sa compagne vont accueillir dans leur foyer !

Selon le magazine espagnol Hola, l'ancienne mannequin serait enceinte de douze semaines. Ce qui situe l'accouchement vers mars-avril, en plein dans le sprint final de la saison ! Cristiano Ronaldo est déjà père de quatre enfants, Cristiano Junior, Eva, Mateo et Alana Martina, les trois premiers avec une mère porteuse. Et Eva et Mateo étaient déjà des jumeaux…