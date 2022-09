Manchester United : Georgina Rodriguez s'est fait un petit plaisir à 20 M€

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Wanda Nara en train de s'éclater comme une folle avec Mauro Icardi à Miami, l'actualité WAG's de la journée se reporte sur Georgina Rodriguez. Car la compagne de Cristiano Ronaldo a fait l'actualité pour deux raisons. La première, c'est que le docu-série de Netflix la concernant aura une saison 2. Et il y sera notamment question de la perte de son bébé, drame vécu en avril dernier...

La presse people espagnole a également fait l'inventaire des biens de la mannequin. Et notamment de son jet spectaculaire valorisé à 20 M€ ! On apprend qu'il peut accueillir jusqu'à dix personnes, qu'il a ses propres toilettes, sa cuisine et même un chef ! Quand on sait que Cristiano Ronaldo en a un lui aussi, on se dit que le patrimoine des deux époux atteint des sommets vertigineux !