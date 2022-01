Manchester United : grâce à CR7, Georgina Rodriguez vit vraiment la vie de Cendrillon

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

D'ici quelques semaines, le 27 janvier, Netflix sortira son documentaire événement sur la vie de Georgina Rodriguez, l'influenceuse, mannequin et compagne de Cristiano Ronaldo. De nouveaux extraits du documentaire ont fuité... Mettant en avant le conte de fées digne de Cendrillon, vécu par la belle Espagnol au moment de sa rencontre avec CR7.

Netflix joue d'ailleurs sur la corde très sensible avec son teaser, mettant en avant la vie de vendeuse de Georgina dans une boutique de luxe : « Avant elle vendait des sacs à Serrano, maintenant elle les collectionne ».

Du débarras à 300€ à sa vie de luxe avec Cristiano

En plus d'évoquer son mariage futur avec le quintuple Ballon d'Or, Georgina Rodriguez est revenu sur son arrivée modeste à Madrid : « A l'époque, j'ai beaucoup cherché d'appartements. Je visais quelque chose de pas cher, à 300€ et j'ai fini par dormir dans un appartement qui avait été un débarras, froid en hiver et d'une chaleur insoutenable en été... Le jour où j'ai rencontré Cristiano, ma vie a changé », a confié la jeune femme.

Toujours très proche de ses origines modestes, comme Cristiano Ronaldo avec son île à Madère, Georgina est très impliquée socialement au niveau de la fondation « Nuevo Futuro ». Une ONG qui s'occupe des enfants scolarisés dans la communauté de Madrid, sa ville d'adoption après Jaca.