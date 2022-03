Manchester United : Griezmann a donné une leçon à Cristiano Ronaldo, Messi le hante encore !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Au moins, Ralf Rangnick ne pourra pas être taxé d’être anti Cristiano Ronaldo. Hier, CR7 a disputé l’intégralité du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre l’Atlético Madrid. Et une fois n’est pas coutume : le goleador de 37 ans a été complètement stérile devant les Colchoneros ! CR7 n'a touché aucun ballon dans la surface de l'Atlético et n'a eu aucune occasion franche. S’il a pourtant joué 50 ballons au total, l’attaquant portugais n’a pas tenté un seul tir (il était hors-jeu sur sa bicyclette en fin de match).

C’est seulement la troisième fois qu’il ne frappe pas au but en passant un match entier de C1 sur le terrain et il faut remonter à mai 2011, avec le Real Madrid contre le FC Barcelone de Lionel Messi pour retrouver la trace d’une telle performance ! Sous le maillot des Red Devils, Cristiano Ronaldo avait vécu une pareille situation en novembre 2003 contre le Panathinaikos. À l'aller, il n'avait déjà eu qu'un ballon dans la surface madrilène...

Tout l’inverse d’Antoine Griezmann. Crédité d’un excellent 7 dans L’Équipe (5 pour Ronaldo), le champion du monde 2018 a livré l’un de ses meilleurs matches depuis son retour à Madrid. « Quelle intelligence de jeu ! Il a parfaitement analysé la rencontre, développe le quotidien sportif. Toujours disponible dans les intervalles, il n'a pas perdu un ballon et toujours joué juste. Et que dire de son époustouflant travail défensif. On ne compte plus les ballons qu'il a grattés. Passeur décisif sur un centre parfait (41e). Le cerveau de l'Atlético. »

0 - O jogo contra o Atlético de Madrid foi apenas o terceiro em que Cristiano Ronaldo jogou 90 minutos na #UCL e não fez finalizações. Bloqueado. pic.twitter.com/GTfjmB6TD7 — OptaJoao (@OptaJoao) March 15, 2022