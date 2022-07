Manchester United - INFO BUT! : on connaît le prix de Cristiano Ronaldo

Officiellement, Cristiano Ronaldo (37 ans) est considéré comme intransférable par Manchester United, mais le discours est différent en coulisses. Alors que l’attaquant international portugais ne cache pas ses envies d’ailleurs, les Red Devils réclament autour de vingt millions d’euros pour sa dernière année de contrat, l’ancien joueur de la Juventus Turin ou encore du Real Madrid étant aussi disposé à faire de vrais sacrifices financiers afin de faciliter son départ.

Conscients de la volonté de leur numéro 7, les dirigeants mancuniens ont d’ores et déjà ciblé le duo Anthony (Ajax) - Osimhen (Naples), mais il reste à trouver une porte de sortie qui puisse satisfaire les différentes parties concernées. Les dernières rumeurs ont parlé du Bayern et de Naples, mais il n’y a absolument rien. De son côté, Chelsea cherche effectivement devant, mais le natif de Funchal n’a pas forcément le profil recherché par un Thomas Tuchel adepte d’un important pressing.

Objectif Ligue des Champions

Aujourd’hui, « CR7 » juge positivement la venue d’Erik ten Haag à Manchester, mais il n’est pas possible de disputer cette nouvelle saison sans Ligue des Champions. Une question de standing mais aussi de statistiques. Dans son entourage, on ne veut écarter aucune possibilité, et les prochaines semaines pourrait nous réserver une surprise de taille (Barcelone ? Roma ? Porto ?).

Ignazio GENUARDI

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life