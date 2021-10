Manchester United : l'incroyable cadeau de Cristiano Ronaldo à Georgina Rodriguez

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Hier, nous avons relayé le très beau cliché réalisé par Georgina Rodriguez au bord de la mer. Les pieds dans l'eau, la belle Espagnole s'affichait dans une robe blanche et avec des bijoux du plus bel effet. Hasard ou coïncidence, le lendemain, elle a publié sur les réseaux sociaux le dernier cadeau de Cristiano Ronaldo, qui fait le lieu avec la photo de la veille.

Il s'agit d'une immense malle Louis Vuitton, qui mesure 1,40m de haut, avec huit tiroirs et un buste pour y mettre des colliers dessus. Avec ça, la compagne du joueur de Manchester United pourra sans aucun doute emmener l'ensemble de ses bijoux n'importe où. Les médias espagnols se sont renseignés et ont découvert que la malle valait… 124.000€. Quand on aime, on ne compte pas…

#Gente El exclusivo regalo de Cristiano a Georgina valorado en 124.000 euros https://t.co/4CK29cjgtr pic.twitter.com/xvTGVjRkmk — Juan Antonio Tirado (@jatirado_oc) October 14, 2021