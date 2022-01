Manchester United : la dernière crise de jalousie de Cristiano Ronaldo lui vaut des moqueries mondiales

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

On savait que Cristiano Ronaldo n'était pas content à Manchester United en raison des mauvais résultats. On savait aussi qu'il n'avait pas voulu se rendre à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or en décembre car il savait que c'était son grand rival, Lionel Messi, qui allait être sacré. On sait depuis aujourd'hui que ses caprices n'ont pas de limites et peuvent s'appliquer partout, même sur Internet !

En effet, le site Transfermarkt a annoncé que CR7 l'avait bloqué en raison d'une mauvaise cote ! Cela à cause d'un onze des meilleurs joueurs représentés par Jorge Mendes dans lequel Ronaldo apparaît évidemment. Avec la cote de 75 M€, ce qui est déjà énorme pour un joueur de 36 ans. Mais pas suffisant pour lui. En représailles, le joueur a donc décidé de bloquer le site, qui n'a pas pu le citer quand il a diffusé l'article sur les réseaux sociaux...

Cristiano Ronaldo and Diogo Dalot join Man United team-mate Paul Pogba at Dubai training complex https://t.co/LCYcKGdC7d — Nigeria News Buzz (@NigeriaNewsBuz) January 27, 2022