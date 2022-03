Manchester United : le dernier petit bijou de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Cristiano Ronaldo a sauvé son équipe, le week-end dernier, en inscrivant un triplé contre Tottenham à domicile. Cependant, il est en difficulté depuis son retour chez les Red Devils l’été dernier. Ce qui ne l’empêche pas d’être épanoui en dehors.

Lundi 15 mars, deux jours après son fantastique triplé, CR7 a dévoilé son dernier bijou lors de son arrivée à l’entraînement : une magnifique Aston Martin d’une valeur de 200 000 euros.

Cristiano Ronaldo arrived at Man Utd training this morning in a new £200,000 convertible Aston Martin 🚙 pic.twitter.com/EzpiFjpq8c