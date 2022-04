Manchester United : le fan victime du coup de sang de CR7 refuse l'offre du Portugais !

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Bouna Sarr de retour, Adrien Rabiot poussé vers la sortie

S'il a tenté de se rattraper de son coup de sang sur un jeune supporter d'Everton en invitant ce dernier à Old Trafford pour le voir jouer avec Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à régler à l'amiable la polémique.

« Jake ne veut pas y aller et il ne veut pas voir Ronaldo »

Coupable d'avoir volontairement fait tomber le smartphone du jeune Jake Harding en s'engouffrant dans le tunnel du vestiaire, CR7 devra bel et bien répondre de son geste devant la justice. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la mère de l'adolescent Sarah Kelly au Liverpool Echo, celle-ci allant jusqu'à parler d'une « agression » qui a « meurtri » son fils.

« Si quelqu'un vous agresse dans la rue et vous demande ensuite de venir pour dîner, est-ce que vous le faites juste parce qu'il est Cristiano Ronaldo ? Pourquoi le ferions-nous ? C'est comme si nous lui devions une faveur, mais je suis désolé, ce n'est pas le cas. Nous avons gentiment décliné l'offre d'aller à United parce que Jake ne veut pas y aller et il ne veut pas voir Ronaldo (…) Cela l'a plus affecté que moi », a-t-elle ajouté laissant la police faire son travail.

Alexandre Corboz

Rédacteur