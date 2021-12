Manchester United : le nouveau coup de sang de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Mercato Expres

Edinson Cavani a peut-être marqué son dernier but sous le maillot de Manchester United. Hier soir, l’attaquant uruguayen a égalisé face à Newcastle pour répondre à l’ouverture du score d’Allan Saint-Maximin (1-1).

De son côté, Cristiano Ronaldo n’a pas spécialement brillé. Privé de ballon, difficilement trouvable à la pointe de l’attaque des Red Devils, le Portugais de 36 ans s’est même montré particulièrement nerveux, en seconde période.

A la 57e minute, CR7 aurait même pu récolter un carton rouge pour une énorme faute sur Ryan Fraser. Lancé à pleine vitesse, le quintuple Ballon d'or est venu percuter le milieu de terrain anglais, sonné par la violence de ce choc impressionnant. Cristiano Ronaldo n'a finalement reçu qu'un carton jaune.

that’s a red card if it’s any other player than Cristiano Ronaldo



