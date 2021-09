Manchester United : le premier match de CR7 est fixé, couac à venir ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Le retour de CR7 à Manchester pas diffusé ? Alors que Cristiano Ronaldo a signé un retour historique chez les Red Devils durant ce mercato, les anglais pourraient ne pas voir le match en direct à la télévision.

Et pour cause, le réglement de la Fédération Anglaise de Football interdit la diffusion de tout match de football entre 14h45 et 17h15 afin de faciliter et inciter les supporters à se déplacer au stade plutôt que de rester devant leur téléviseur. Seuls les chanceux qui ont leur ticket pour Old Trafford samedi prochain pourraient donc voir l’événement en direct, mais pas le reste de la Grande Bretagne ce qui suscite un vif débat que les Anglais nomment le « blackout télévisuel » et qui empêche la diffusion dans le Royaume de tous les matchs prévus à 15h cette saison. Exception à venir pour Cristiano Ronaldo ? Affaire à suivre…

Cristiano Ronaldo's second #MUFC debut won't be televised live in the UK because of the 3pm broadcast blackout 📺@lauriewhitwell, @AndyMitten and @ianirvingtv believe that will create an even more special atmosphere at Old Trafford...



