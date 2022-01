Manchester United : le torchon brûle entre Rangnick et Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo (36 ans) vont continuer à fleurir à Manchester United. Auteur d’un coup de sang après sa sortie prématurée cintre Brendford mercredi (3-1), l’attaquant portugais avait eu une franche explication de texte avec Ralf Rangnick pendant la fin du match. Par la suite, l’entraîneur des Red Devils avait expliqué qu’il n’hésiterait pas à remplacer CR7 s’il jugeait que cela en valait la peine au niveau tactique. Présent en conférence de presse hier avant de recevoir West Ham pour le compte de la 23ème journée de Premier League (16h), l'ancien directeur sportif du RB Leipzig n'a ainsi pas manqué de recadrer l'ex-Madrilène.

« Je ne pense pas que ce sera dans l’intérêt de qui que ce soit - pas à son avantage, pas au profit de ses coéquipiers. Je ne le blâme pas pour cela, mais n’importe quel manager souhaiterait que ce ne soit pas trop émotif et aussi devant les caméras de télévision, a-t-il affirmé avant d’expliquer en détails les doléances de Ronaldo lors de sa récente sortie. Il demandait 'pourquoi moi et pas l’un des plus jeunes joueurs ?' La réponse est venue quand l’un d’eux a marqué le troisième but (Rashford). »

Rangnick n’a donc aucunement l’intention de se faire dicter sa ligne de conduite par Cristiano Ronaldo... ni par qui que ce soit dans le vestiaire mancunien. « L’équipe reste plus importante que Cristiano, Edinson, Bruno ou tout autre joueur, a-t-il clarifié. À un moment donné, Cristiano sera aussi un entraîneur, peut-être dans quelques années ou peut-être dans dix ans s’il joue encore cinq ans et qu’il aura lui-même la même expérience. » Ambiance électrique à MU...

