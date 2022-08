Manchester United – Mercato : arrivée imminente pour un international français

Après une saison très décevante, Manchester United veut continuer à se renforcer à plusieurs postes lors du mercato estival. Après Martinez, les dirigeants des Red Devils veulent faire signer un joueur pour renforcer le milieu de terrain de l’effectif de Ten Hag. Le club touche au but et un international français devrait rapidement signer.

Selon les informations de “L’Équipe“, Manchester United a trouvé un accord avec la Juventus pour le transfert d’Adrien Rabiot. Les Red Devils devraient débourser 17,8 millions d'euros, plus six de bonus pour l’ancien joueur du PSG. Son arrivée viendrait compenser le départ de Paul Pogba.

Manchester United remain focused on Adrien Rabiot deal. Agreement with Juventus is for €17m fee with add-ons. Negotiations ongoing with player’s camp. 🚨🇫🇷 #MUFC



Contact between Adrien and ten Hag was positive but salary still being discussed.