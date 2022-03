Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo a demandé à Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Passe encore les éliminations en Coupes nationales ou le parcours décevant en Premier League : Cristiano Ronaldo pouvait tout supporter à condition que son équipe brille dans sa compétition préférée, la Champions League. Mais hier, les Red Devils se sont inclinés à domicile contre l'Atlético Madrid (0-1) et sont donc éliminés. Une sortie pas à la hauteur des ambitions du Portugais, qui aurait pris une décision radicale.

Selon la presse anglaise et même La Gazzetta dello Sport, Jorge Mendes a été convoqué par son meilleur client pour qu'il lui trouve une porte de sortie en juin. Pas question de rester une saison de plus à Old Trafford, qui plus est avec un Ralf Rangnick qu'il ne supporte pas (même si l'Allemand deviendra manager général à la fin de la saison). Trois solutions s'offrent désormais à lui : le PSG qui, comme par hasard, fait de la place entre le départ quasiment acté de Kylian Mbappé et Neymar poussé vers la sortie, le Sporting Portugal, son club formateur, ou l'Inter Miami de son ami David Beckham. Faites vos jeux !

Raphaël Nouet

Rédacteur