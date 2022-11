Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo a reçu une offre à 162.500€... par jour !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Depuis mardi qu'il s'est mis d'accord avec Manchester United pour la rupture de son contrat, Cristiano Ronaldo est un joueur libre. Et même s'il a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière si le Portugal remporte la Coupe du monde, il va devoir se trouver un nouveau point de chute pendant la compétition car la Selecçao a peu de chances d'aller au bout. Or, déjà l'été dernier, le quintuple Ballon d'Or a pu se rendre compte que très rares étaient les clubs en mesure de s'offrir ses services.

On sait qu'il a fait l'objet d'une offre de la part de l'Arabie Saoudite, offre confirmée par le ministre des Sports. La chaîne d'information américaine CBS en a dit plus sur cette proposition et elle est incroyable. Contrairement à ce qui été dit initialement, il ne s'agirait pas de l'envoyer d'abord à Newcastle puis dans une formation saoudienne. S'il l'accepte, CR7 ira directement à Al Nassr, club phare du pays. Là-bas, un contrat de trois ans à 72 M€ l'attend. Soixante-douze millions, c'est 1,4 M€ par semaine ou 162.500€ par jour...