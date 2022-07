Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo a refusé 2 offres très lucratives

Hier matin, nous avons relayé la photo que Cristiano Ronaldo a posté sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit faire de la musculation avec un short de Manchester United. Pour beaucoup, c'est le signe que le Portugais, même s'il préférerait partir, honorera au pire des cas son contrat avec les Red Devils et participera à la révolution initiée par Erik ten Hag.

Preuve que le Portugais n'est pas prêt à tout pour quitter MU, il a refusé deux offres selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano. La première émanait d'un club américain dont le nom n'a pas filtré, la seconde d'un club saoudien qui était prêt à lui offrir... 200 M€ sur deux ans ! Mais le quintuple Ballon d'Or tient à continuer sa carrière en Europe, et si possible au sein d'un club disputant la Champions League.

Thomas Tuchel wants different kind of players and project, this is why he decided against Cristiano Ronaldo deal. 🔵 #CFC



Cristiano has turned down a formal, lucrative proposal from Saudi and an approach from MLS club.



Ten Hag, waiting for him.



