Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo colle un gros coup de pression sur son avenir

Revenu l'été dernier à Manchester United pour redorer le lustre des Red Devils, Cristiano Ronaldo (36 ans) est agacé par la 7e place de son équipe en Premier League. Dans un entretien à Sky Sports, le quintuple Ballon d'Or a mis son avenir dans la balance pour faire bouger les lignes.

S'il se dit satisfait de son nouvel entraîneur Ralf Rangnick qui « fait un grand travail » sur le banc, CR7 estime que ses partenaires doivent faire plus. Beaucoup plus. « Je n'accepte pas qu’on ne pense pas figurer dans les trois premiers de Premier League (…) Ce que je peux dire, c'est que nous pouvons faire mieux, nous tous. Je ne veux pas être ici pour être à la sixième, la septième ou à la cinquième place. Je suis ici pour essayer de gagner, pour être compétitif ».

Pour autant, le Portugais entend laisser une chance à Manchester United de se redresser avant de prendre une éventuelle décision pour la suite de sa carrière : « Nous avons un long chemin à parcourir pour nous améliorer et je pense que si nous changeons notre mentalité, nous pouvons réaliser de grandes choses ».

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Red Devils, Cristiano Ronaldo réalise à titre individuel une saison plus qu'honnête (14 buts en 22 apparitions) bien qu'assez loin de ses standards stratosphériques de son passage au Real Madrid...

