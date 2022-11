Après avoir assuré dans une interview à Piers Morgan qu'il se sentait trahi par ses dirigeants, qu'il n'avait aucun respect pour son entraîneur, qu'il ne voyait que peu de ses coéquipiers réussir et que Manchester United n'avait pas progressé depuis le départ de sir Alex Ferguson, il ne faisait aucun doute que Cristiano Ronaldo n'allait pas rester longtemps à Old Trafford.

D'ailleurs, les avocats des Red Devils avaient étudié tous les recours possibles pour casser son contrat. Finalement, c'est d'un commun accord que les deux parties ont décidé de se séparer, avec effet immédiat. Manchester United vient de l'annoncer via un communiqué. Cristiano Ronaldo va donc débuter son dernier Mondial avec l'étiquette de joueur libre. Avis aux équipes intéressés...

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC