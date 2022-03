Manchester United - Mercato : Cristiano Ronaldo pose une seule condition pour rester

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cristiano Ronaldo (37 ans) connaît une saison compliquée avec Manchester United. Le quintuple ballon d’or ne parvient pas à être autant décisif qu’il souhaiterait. Alors que son coach n’hésite pas à le mettre sur le banc lorsqu’il le veut, CR7 a posé une condition pour rester chez les Red Devils.

Selon “Todofichajes“, pour rester au club la saison prochaine, Cristiano Ronaldo souhaiterait que Manchester United prenne un entraîneur qui garderait l’ancien joueur du Real Madrid comme un titulaire indiscutable. Et qu'il soit le fer de lance son attaque la saison prochaine. Chose que l’entraîneur actuel, Ralf Rangnick, n'est pas enclin à faire.

We are Man. United! Let’s do this together! Let’s go, Devils! 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/tyVGsnCyHh