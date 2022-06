Manchester United - Mercato : envoyé au Bayern Munich, Cristiano Ronaldo menace de claquer la porte !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Alors que le Bayern Munich s'est offert ce mercredi Sadio Mané en provenance de Liverpool, le club bavarois souhaiterait faire venir la star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, pour remplacer Robert Lewandowski, selon les informations d'AS.

De son côté, CR7 commencerait à s'interroger sur son avenir, à en croire les informations du Daily Mail, qui explique que l'attaquant portugais aurait mis un gros coup de pression à ses dirigeants. "Soit vous commencez à recruter, soit je pars", aurait déclaré l'ancien joueur du Real Madrid, dont le retour à Manchester United ne passe pas vraiment comme prévu. Les Red Devils vont donc devoir s'activer sur le marché des transferts s'ils ne veulent pas voir Cristiano Ronaldo claquer la porte cet été.

