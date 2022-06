Manchester United – Mercato : Paul Pogba quitte le club ! (Officiel)

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Paul Pogba quitte Manchester United, 6 ans après son retour en Angleterre. Le milieu de terrain tricolore ne sera plus un joueur des Red Devils la saison prochaine. Alors que les mancuniens ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des champions la saison prochaine, le départ du français est un nouveau coup dur. Recruté pour plus de 100 millions d’euros, à l'été 2016, Pogba quitte le club libre de tout contrat.

Dans un communiqué, le club s’est exprimé : « Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour les prochaines étapes d'un voyage remarquable. »

