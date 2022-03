Manchester United - Mercato : retournement de situation pour Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Après avoir quitté Manchester United à l'été 2009 pour rejoindre le Real Madrid puis la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a fait son retour l'été dernier chez les Red Devils où il s'est engagé jusqu'en juin 2023. Mais alors qu'un départ de la star portugaise à l'issue de la saison semblait à l'ordre du jour, un retournement de situation aurait eu lieu.

Cristiano Ronaldo restera Mancunien la saison prochaine

En effet, AS affirme ce vendredi que Cristiano Ronaldo devrait rester à Manchester United cet été et aurait décidé d’honorer sa dernière année de contrat. C'est le départ plus que probable de son entraîneur, Ralf Rangnick, qui aurait convaincu CR7 de rester une saison de plus à Old Trafford. À noter que c'est l'actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag, qui serait le favori pour devenir le nouveau manager des Red Devils.

🚨 Cristiano 'gana' la batalla

💥 El astro portugués ha decidido continuar en Old Trafford y confía en la llegada de un técnico de garantías, mientras el Manchester United considera que se ha equivocado fichando al alemán



✍️ @Manu_Sainzhttps://t.co/lFPILji1S0 — Diario AS (@diarioas) March 17, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur