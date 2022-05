Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Si Cristiano Ronaldo a fait passer un communiqué à Fabrizio Romano dans lequel il annonce sa volonté d'honorer son contrat à Manchester United jusqu'en juin 2023 et de faire confiance à Erik ten Hag, il semblerait que le technicien néerlandais ne nourrisse pas franchement les mêmes desseins au sujet du quintuple Ballon d'Or.

Ten Hag voudrait éjecter les joueurs "rebelles"

Le Manchester Evening Standard et le Daily Star détaillent les plans de l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, lequel prévoit un vrai coup de balai dans l'effectif. En plus des fins de contrat ( Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Juan Mata, Edinson Cavani et Lee Grant), d'Eric Bailly, Dean Henderson et Phil Jones qui veulent partir, ten Hag aurait mis sur sa liste noire les deux joueurs « rebelles » de l'effectif des Red Devils : Anthony Martial (actuellement prêté au FC Séville)... Et Cristiano Ronaldo.

Une information qu'il convient quand même de confirmer, les tabloïds ayant souvent tendance à grossir le trait des problèmes...

Pour résumer Cristiano Ronaldo veut rester à Manchester United sous Erik ten Hag mais la réciproque n'est pas forcément vraie... Selon la presse anglaise, le Néerlandais prépare un grand ménage et CR7 est concerné du fait de son caractère "rebelle".

Alexandre Corboz

Rédacteur