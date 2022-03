Manchester United - Mercato : un club portugais prêt à tenter le coup avec Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Cristiano Ronaldo n’est pas sûr de rester à Manchester United la saison prochaine. Le quintuple ballon d’or connait une saison compliquée et pourrait être tenté de quitter le club lors du prochain mercato hivernal. Un club portugais va même tenter de le recruter.

Selon “Football Insider“, le FC Porto serait en train de préparer une offre pour attirer l’ancien joueur du Real Madrid l’été prochain. Les dirigeants du club portugais estiment que le joueur pourrait être intéressé par un retour dans son pays natal.

Cependant, cette opération apparait comme très peu probable. En effet, lorsqu’il était enfant, CR7 était un grand fan du Benfica et il a par la suite porté les couleurs de l’autre club de Lisbonne, le Sporting Portugal. Le voir rejoindre un club rival à ces deux clubs parait donc très improbable.

🚨 Porto essayerait de signer Cristiano Ronaldo pour cet été.



(PS: bien évidement qu’on y croit pas !)



[@footyinsider247]#SportingCP #MUFC pic.twitter.com/t76mwrQG70 — 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐏 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🇫🇷 (@FR_SportingCP) March 23, 2022

