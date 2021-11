Manchester United, OM, PSG - Mercato : le dossier Zidane bouclé avant mercredi ?

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Zinédine Zidane, dont le nom a été évoqué récemment du côté du Paris Saint-Germain, serait la priorité de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, qui est plus que jamais menacé.

Selon les informations du journaliste italien, Rudy Galleti, les dirigeants mancuniens feraient le forcing pour convaincre le technicien français d'accepter le poste. Les prochaines 48 heures pourraient être décisives.

Libre de tout contrat depuis son départ l'été dernier du Real Madrid, Zizou, qui rêverait de succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France, prend son temps avant de se lancer dans un nouveau challenge.

🚨💣 #Zidane-#ManUtd is more than a simple suggestion: in the last few hours there has been a sudden acceleration and #RedDevils now really hope to convince the 🇫🇷 manager to accept the #MUFC bench.



⏳ The next 48 hours will be decisive. 🐓⚽#EPL #Transfers #Calciomercato