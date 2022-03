Manchester United : on en sait plus sur la blessure de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Cristiano Ronaldo, absent dimanche dernier lors du derby mancunien entre Manchester City et Manchester United (4-1) en raison d'une blessure à la hanche.

En effet, selon les informations du Telegraph, la star portugaise ne s'est pas entraîné ce mardi avec ses coéquipiers et devrait également être absent pour l'entraînement de ce mercredi. Sa participation semble donc compromise pour la réception ce samedi de Tottenham, à l'occasion de la 29e journée de Premier League.

Update on Ronaldo: not expected to train with main group today either. At Carrington also yesterday but didn't train then. Apparently hip flexor problem been causing him pain for past couple of months. Missed the two Villa games in Jan because of it #mufc https://t.co/0933ffRjXu