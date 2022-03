Manchester United : le coup de gueule de Cristiano Ronaldo sur son avenir international (VIDEO)

Cristiano Ronaldo en a visiblement marre de lire des articles parfois contraires sur son avenir. Un coup on dit qu'il va rester à Manchester United, l'autre qu'il va partir, pour aller au PSG, pour retourner dans son club formateur du Sporting Portugal, pour tenter une dernière aventure en MLS...Que va-t-il faire ? Veut-il réellement jouer jusqu'à 40 ans ? Beaucoup de questions auxquelles le Portugais n'a plus envie de répondre.

Lors de la conférence de presse ayant précédé le barrage de Coupe du monde entre la Selecçao et la Macédoine du Nord ce soir, le quintuple Ballon d'Or s'est montré très irrité : "J'ai vu que beaucoup d'entre vous se posaient la même question. Celui qui décide de mon avenir c'est moi et personne d'autre. Si je veux jouer, je joue. Si je ne souhaite plus jouer, j'arrête. C'est la règle, point final".

