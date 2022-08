Manchester United, PSG, OM - Mercato : un club cher à son cœur passe à l'attaque pour Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Depuis deux jours, les supporters de l'OM présents sur Twitter sont en feu. Cristiano Ronaldo plus déterminé que jamais à quitter Manchester United, rejeté par tous les grands clubs européens, ils rêvent de le voir porter le maillot blanc. Ils l'inondent de messages sur les réseaux sociaux, de photos-montage avec la tunique du club... Mais, en dépit de cette vague d'amour, ce projet devrait rester un songe creux.

A l'heure actuelle, le club le mieux placé pour "récupérer" le quintuple Ballon d'Or est le Sporting Portugal. Cela fait des mois que les Lions, où CR7 a été formé, font le forcing pour qu'il vienne y conclure sa carrière. Un média portugais avait même annoncé un accord de principe du joueur et une volonté de sa part de baisser son salaire pour pouvoir porter à nouveau le maillot vert et blanc. Mais il espérait avant cela un dernier challenge au plus haut niveau. Celui-ci n'arrivant pas, Ronaldo pourrait revoir sa position. Selon Foot Mercato, le directeur sportif du Sporting, Hugo Viana, est en contacts réguliers avec lui. Et l'idée pourrait d'autant plus le séduire que les Lions sont qualifiés pour le tour de poules de la C1, une de ses conditions pour signer dans un club. Tant pis pour l'OM !