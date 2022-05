Manchester United, PSG, Real Madrid - Mercato : vers une grosse surprise pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Vu la saison catastrophique que vit Manchester United, illustrée par l'humiliation subie hier soir à Brighton (0-4), Cristiano Ronaldo a toutes les raisons de partir en juin. Les Red Devils ne participeront pas à la Champions League en 2022-23, ce qui serait une première pour lui depuis vingt ans, le PSG serait prêt à l'associer à Lionel Messi pour tenter de décrocher enfin la C1 et le Real Madrid envisagerait de lui offrir la possibilité d'un dernier baroud d'honneur.

Mais d'après le Mirror, CR7 pourrait prendre une décision des plus inattendues cet été : rester à Manchester ! En effet, le Portugais aurait des entretiens fréquents avec son mentor, sir Alex Ferguson. Et ce dernier lui demanderait de continuer à MU afin de préserver son héritage, celui de trois décennies de succès. Ronaldo, qui a un respect énorme pour l'Ecossais, mettra-t-il un voile sur ses ambitions personnelles (remporter une 6e Champions League pour devenir le co-recordman de l'épreuve avec Paco Gento) ? Plus qu'un mois à attendre...

Cristiano Ronaldo holds private meetings with Sir Alex Ferguson over Man Utd future https://t.co/L7kAlQA4jA — 90Minute Live (@90Minute_Lives) May 8, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur