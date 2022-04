Manchester United, PSG : un ancien Ballon d'Or consacre Cristiano Ronaldo devant Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Le petit jeu des comparaisons entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a été mis de côté depuis le début de la saison, vu les difficultés rencontrées par les deux stars à Manchester United et à Paris. Mais le Brésilien Kaka a été relancé sur le sujet lors d'une émission sur Youtube et il a donné un avis tranché. Avis qui a certainement été influencé par le fait qu'il a joué quatre années (2009-13) aux côtés du Portugais au Real Madrid...

Pour aller dans le sens de Kaka, CR7 a beaucoup plus marqué cette saison dans une équipe en grande difficulté que Messi (16 buts contre 4) au sein d'une formation ayant écrasé son championnat. Preuve que le Portugais et son mental d'acier répondent toujours présent quand La Pulga a davantage besoin du collectif...

