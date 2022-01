Manchester United : réunion de crise pour Cristiano Ronaldo, Mendes débarque en urgence !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Sale temps pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors que la star argentine (34 ans) peine à décoller au PSG, son alter ego portugais (36 ans) ne voit pas son retour à Manchester United se dérouler tout à fait comme prévu. L’arrivée du pointilleux Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils ne semble pas forcément au goût de CR7.

« Cristiano Ronaldo est très préoccupé par ce qui se passe à United, a récemment expliqué le Mirror. L’équipe reçoit beaucoup de critiques et il sait qu’il est considéré comme l’un des leaders. Il y a pas mal de problèmes et Cristiano Ronaldo ressent la pression et est très stressé par la situation. » Au point de convoquer Jorge Mendes à son chevet ?

Le Sun développe cette réalité ce jour, parlant même de « situation de crise » autour du quintuple Ballon d'Or. La discussion aurait même déjà eu lieu, les deux hommes évoquant la façon dont les choses se passent, de ce qu’ils pensent être les problèmes et comment les résoudre. « Rien n’a été exclu », conclut la publication britannique, à prendre toujours avec des pincettes.

Réunion de crise pour l'avenir de CR7 à Manchester United !https://t.co/oZyLWnVjs8 — Foot Mercato (@footmercato) January 9, 2022