Manchester United : bien qu'absent, Ronaldo va avoir droit à un hommage unique dans l'histoire

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La rivalité entre Liverpool et Manchester United est aussi ancienne et prononcée que celle opposant le Real Madrid et le FC Barcelone ou Boca Juniors et River Plate. La haine entre chaque camp est telle qu'il n'y a plus eu de transfert direct depuis 1964. Et même un passage détourné, comme a pu le faire Michael Owen, formé chez les Reds et passé par Old Trafford après une escale au Real Madrid, vaut une rancœur éternelle à l'intéressé. Dans ces conditions, on peut donc aisément imaginer que les drames traversés par les joueurs adverses ne touchent pas du tout les supporters d'un des deux rivaux. Et pourtant...

Selon plusieurs médias anglais, Anfield Road, où se disputera ce soir le match en retard de la 30e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester United, va se lever à la 7e minute (comme son numéro de maillot) pour rendre hommage au drame qui touche Cristiano Ronaldo. MU a confirmé l'information et ajouté que les deux équipes porteraient un brassard noir pour l'occasion. Hier, le Portugais a en effet savoir que l'un de ses jumeaux était décédé lors de l'accouchement. Il ne sera bien évidemment pas présent dans l'antre des Reds ce soir, car encore auprès de Georgina Rodriguez. Mais nul doute que cette marque d'estime lui ira droit au cœur.

Quand rivalité rime respect ; celui de l'autre et celui de soi. https://t.co/oCkniHb2PW — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) April 19, 2022

Pour résumer Ce soir, en match en retard de la 30e journée de Premier League, aura lieu le derby d'Angleterre entre Liverpool et Manchester United. Malgré une rivalité historique, les supporters des Reds vont faire une minute d'applaudissements en hommage au drame que vit Cristiano Ronaldo.

Raphaël Nouet

Rédacteur