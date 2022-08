Manchester United : un ancien coéquipier invite Cristiano Ronaldo à partir

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Ce dimanche à 15h, le Manchester United d'Erik ten Hag disputait son premier match officiel, à la maison contre Brighton and Hove Albion. Dès samedi, Cristiano Ronaldo avait mis la pression à son coach en publiant un message sur les réseaux sociaux dans lequel il disait qu'il était "prêt". Ainsi, soit le Néerlandais le faisait jouer et tout le monde était content (enfin, surtout le Portugais), soit il le laissait volontairement sur le banc et envoyait le message qu'il ne compte pas sur lui. C'est évidemment la deuxième solution qui a été retenue par l'ancien coach de l'Ajax. Ce qui ne va pas manquer de relancer les spéculations autour du départ du quintuple Ballon d'Or.

Interrogé par le Times, Wayne Rooney, ancien partenaire de CR7 à MU aujourd'hui entraîneur aux Etats-Unis, a conseillé à tout le monde de passer rapidement à autre chose : « Je pense que United devrait laisser partir Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas que Ronaldo ne peut pas jouer dans une équipe de Ten Hag. Il peut jouer dans n'importe quelle équipe. Ronaldo vous marquera toujours des buts. Mais mon opinion personnelle est que United n'est pas prêt à se battre pour le titre maintenant, donc l'objectif doit être de construire une équipe qui peut gagner la Premier League dans les trois à quatre prochaines années, et il faut prévoir ça. »