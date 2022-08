Manchester United : une légende de Liverpool fracasse Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United cet été. Un an après son retour chez les Red Devils, le quintuple ballon d’or veut disputer la Ligue des Champions cette saison et Manchester United n’est pas qualifié pour cette compétition. Alors que le championnat anglais va bientôt reprendre, une légende de Liverpool fracasse CR7

Pour “Sky Bet“, Jamie Carragher s’est exprimé sur le cas de l’ancien joueur du Real Madrid : « J’ai toujours pensé qu’il était une signature bizarre. J’ai toujours pensé que cette situation arriverait, même si Ronaldo a fait du bon travail pour Manchester United. Il a signé un contrat de deux ans plus une année en option, ce que je n’arrivais pas à croire, mais en tant que joueurs à un certain stade de votre carrière, nous savons tous que vous n’êtes pas le même joueur, et sa carrière a duré plus longtemps parce que c’est un si grand professionnel ».