Manchester United : une vacherie de Cristiano Ronaldo avec ses coéquipiers ?

Sixième de Premier League après 37 journées disputées et éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et les 16es de finale de la FA Cup et de l'EFL Cup, Manchester United a connu une bien triste saison.

Un vestiaire mancunien sous tension

Selon les informations du Manchester Evening News, Cristiano Ronaldo, qui a fait son retour chez les Red Devils l'été dernier, n'aurait pas été souvent consulté cette saison. Mais le peu de fois où il l'aurait été, la star portugaise n'aurait pas hésiter à révéler des problèmes dans le vestiaire.

Des problèmes que le futur manager de Manchester United, Erik ten Hag, veut éviter la saison prochaine. "Ce qui compte, c'est le vestiaire, il faut être capable de gérer le vestiaire. Vous devez le faire fonctionner. C'est comme ça qu'on gagne des matchs."

Ronaldo could be central to Ten Hag's United plans #MUFC https://t.co/C5SR6XGAnn — Man United News (@ManUtdMEN) May 16, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur