Mercato : Liverpool officialise l'arrivée de Thiago Alcantara (Bayern)

Quelques semaines après avoir remporté la Ligue des champions sous le maillot du Bayern Munich, Thiago Alcantara va relever un challenge particulièrement alléchant en Angleterre. Le milieu de terrain formé au FC Barcelone s'est engagé pour 4 ans avec le club de Liverpool.

Après le Barça et le Bayern, Thiago Alcantara va donc découvrir un troisième championnat, et de nouveau chez un poids lourd qui va défendre son titre en Premier League.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta