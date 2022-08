OM - Mercato : le dossier Cristiano Ronaldo totalement relancé ! 

Le mercato estival entre dans sa phase finale. En Angleterre, Manchester United veut encore se renforcer pour obtenir de meilleurs résultats qu’en ce début de saison. Offensivement, les Red Devils étudient plusieurs pistes. L’une d’entre elles, sur le point d’être officialisée, pourrait être décisive pour le futur de Cristiano Ronaldo.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Antony va signer avec Manchester United pour la somme de 100 millions d’euros. L’ailier de l’Ajax devrait s’engager jusqu’en juin 2027 demain. Son arrivée pourrait accélérer le départ de Cristiano Ronaldo, qui doit désormais se contenter d’un rôle de remplaçant depuis deux matchs.

D'après Nicolo Schira, Jorge Mendes a justement renoué le contact avec Chelsea au sujet de son poulain et serait confiant à l'idée de le faire signer chez les Blues d'ici à la clôture du mercato estival. L'agent de Cristiano Ronaldo s'était déjà rapproché du club londonien début juillet.

Jorge #Mendes has re-talked with #Chelsea in the last hours to try to move #CristianoRonaldo to #Blues. Mendes at the beginning of July had opened talks with Todd Boehly for #CR7 to #CFC and still working on this possible #transfers https://t.co/XdG86hTfTf