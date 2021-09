PSG, Real Madrid, Juventus - Mercato : Cristiano Ronaldo provoque déjà des remous auprès de Solskjaer

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Manchester United a raté ses premiers pas en Ligue des champions cette saison. Malgré un but de Cristiano Ronaldo, les Red Devils se sont inclinés mardi à Berne contre des Young Boys déchaînés et opportunistes (1-2).

Sorti en seconde période (72e) et remplacé par Jesse Lingard, CR7 s’est alors illustré en suppléant Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, ce qui a fait dire à Rio Ferdinand qu’il avait déjà endossé le rôle d’adjoint en chef ! L’entraîneur des Red Devils a rétabli la vérité et cloué le bec de l’ancien stoppeur de MU.

« Rio, encore une fois, commente des choses qu'il ne connaît pas vraiment, a-t-il pesté dans la presse britannique. Il aurait dû y avoir un carton jaune pour Martins Pereira pour une faute sur Nemanja Matic. Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo sont alors un peu sortis de leur réserve pour me soutenir. Ils étaient à côté de moi un bref moment pour afficher leur colère auprès de l’arbitre mais ils se sont ensuite rassis. Ce fut un moment très bref, spontané, mais dire haut et fort que CR7 fait déjà du coaching à ma place, c'est faux. »

