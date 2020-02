PSG, Real Madrid : Manchester City s’estime victime d’un complot de clubs !

true

En fin de semaine dernière, Manchester City a été victime d’un sérieux coup de tonnerre de la part de l’UEFA. En effet, le club anglais a écopé d’une grosse amende (30 M€) en plus d’une suspension de toutes compétitions européennes pour deux saisons pour avoir contourné les règles du fair-play financier.

Si les Citizens, champions d’Angleterre en titre, ont prévu de se battre contre les instances et ont déjà saisi le TAS, Manchester City va également travailler à quelques ventes pour montrer sa bonne foi à l’UEFA.

En attendu, du côté d’Abou Dhabi, au sein de l’équipe gouvernante de Man City, on l’a mauvaise. Selon le média britannique « The Athletic », l’homme d’affaires Khaldoon Al Mubarak en voudrait à plusieurs grands clubs européens comme le Real Madrid, le PSG, le Bayern Munich et les autres géants de Premier League. Selon lui, ces clubs auraient exercé des pressions et un lobbying pour que son club soit sanctionné durement.