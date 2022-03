Real Madrid : Cristiano Ronaldo rattrapé par deux polémiques... dont une à Madrid !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Si, à 37 ans, Cristiano Ronaldo continue de marquer des buts avec le Portugal et Manchester United, le quintuple Ballon d'Or a déjà largement entamé sa reconversion dans l'hôtellerie. Associé à Pestana, le Portugais a déjà lancé sa chaîne Pestana CR7 déjà présente à Madère, Madrid ou encore Lisbonne.

L'hôtel Pestana CR7 de Marrakech est un désastre

Depuis peu, les hôtels de Cristiano Ronaldo se retrouvent aussi du côté de Marrakech, un lieu de villégiature que le natif de Funchal appréciait beaucoup lorsqu'il portait les couleurs du Real Madrid et de la Juventus de Turin. Problème : les prestations de son hôtel marocain ne sont pas franchement à la hauteur.

Le site Blasting News rapporte en effet que les premiers avis Booking descendent le nouvel établissement de la marque Pestana CR7 qui propose 174 chambres pour un tarif compris entre 200 et 450€ la nuit et des prestations bas de gamme. Les premiers clients déplorent des problèmes avec la télévision, la climatisation, la literie et des problèmes de sanitaire. Une mauvaise pub pour Cristiano Ronaldo qui va devoir resserrer la vis dans son business...

Un hors-jeu pas digéré en Espagne

En parallèle, le Celta Vigo a dépoussiéré un vieux dossier datant du passage de CR7 dans les rangs du Real Madrid. Lors de la cérémonie des Oscars, le club galicien a ressorti sur Twitter l'image du Portugais demandant un penalty suite à une faute imaginaire dans la surface ! Une séquence qui date mais qui répond à une stratégie claire du Cela : éviter un scandale arbitral favorable au Real Madrid samedi en Liga (18h30).

Le dernier hôtel CR7 fait un flop S'il est déterminé à développer son réseau d'hôtellerie Pestana CR7 à travers le monde, Cristiano Ronaldo ferait bien d'être plus attentif à l'image qu'il renvoie. Son hôtel du Maroc est au cœur de nombreuses critiques...

