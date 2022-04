Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : Haaland a trouvé un accord avec son futur club !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La fin du feuilleton Erling Haaland n'a jamais été aussi proche. Courtisé par le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester City, l'attaquant du Borussia Dortmund devrait rejoindre les Citizens cet été.

En effet, selon les informations du Daily Mail, Erling Haaland aurait trouvé un accord avec Manchester City sur les bases d'un contrat longue durée, assorti d'un salaire de 600 000 euros par semaine, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de Premier League. Le club mancunien n'a plus qu'à s'acquitter de la clause libératoire de 75 millions d'euros du Norvégien.

EXCLUSIVE

- Manchester City agree terms with Erling Haaland's representatives

- Clause set to be triggered following significant step forward

- Move likely go through in next week or so.

Story: https://t.co/xNDAuD4IKT#mcfc