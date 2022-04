Real Madrid, FC Barcelone, PSG - Mercato : un courtisan surprise a pris la pole pour Haaland !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Courtisé par le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester City, Erling Haaland, qui devrait quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival, se rapproche des Citizens.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, Manchester City serait en pôle position dans ce dossier. Pour s'offrir l'attaquant norvégien cet été, le club mancunien devrait débourser 75 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Un contrat de cinq ans assorti d'un salaire annuel de 30 millions d'euros attendrait l'ancien joueur du RB Salzbourg du côté de l'Etihad Stadium.

